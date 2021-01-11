Пациенты дома престарелых заразились коронавирусом после вакцинации

Вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech не спасла от заражения коронавирусом 21 постояльца дома престарелых в итальянском городе Прато. Всего там заразились 46 человек.
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Власти страны обещают, что 12 января в страну завезут первые дозы вакцины от компании Moderna. После этого планируется расширить круг прививаемых, туда будут включены люди старшего возраста и преподаватели учебных заведений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 декабря в итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани стартовала вакцинация от коронавируса. Первыми препарат от компаний Pfizer и BioNTech получили несколько сотрудников учреждения, эксперты которого одними из первых сумели выделить штамм COVID-19. Всего в Италию из Брюсселя 25 декабря доставили 9750 доз вакцины.