Пациенты дома престарелых заразились коронавирусом после вакцинации

https://static.news.ru/photo/ccc488c6-5474-11eb-aacd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech не спасла от заражения коронавирусом 21 постояльца дома престарелых в итальянском городе Прато. Всего там заразились 46 человек.

Об этом сообщает ANSA. Агентство отмечает, что прививку пожилые люди получили 30 декабря 2020 года. К настоящему времени вакциной Pfizer и BioNTech в Италии привито более 600 тыс. человек. Первыми в стране прививаются медработники и пациенты домов престарелых.

Власти страны обещают, что 12 января в страну завезут первые дозы вакцины от компании Moderna. После этого планируется расширить круг прививаемых, туда будут включены люди старшего возраста и преподаватели учебных заведений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 декабря в итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани стартовала вакцинация от коронавируса. Первыми препарат от компаний Pfizer и BioNTech получили несколько сотрудников учреждения, эксперты которого одними из первых сумели выделить штамм COVID-19. Всего в Италию из Брюсселя 25 декабря доставили 9750 доз вакцины.