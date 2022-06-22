«Пацан сказал, пацан сделал»: Баранец об ударах по центрам принятия решений Военный эксперт Баранец призвал Минобороны РФ нанести удар по центрам принятия решений в Киеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт полковник запаса Виктор Баранец заявил NEWS.ru, что удар ВСУ по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области в очередной раз свидетельствует о нежелании украинских властей выполнять обещание о неприменении дальнобойных артиллерийских и ракетных систем против России. По его словам, в ответ следовало бы нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, о которых в Минобороны говорят уже давно.

Ни в коем случае нельзя превращать анонсирование данных ударов в политическое шоу, обещая отмщение. Не зря в свое время появилось выражение «пацан сказал, пацан сделал». Так и тут, нельзя просто разбрасываться подобного рода заявлениями, — отметил Баранец.

Утром 22 июня на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. В МЧС сообщили, что началось возгорание в местном теплообменнике. Площадь горения составила порядка 50 квадратных метров.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев впоследствии сообщил, что наиболее вероятной причиной возгорания является атака беспилотников. Глава региона добавил, что на территории завода были найдены обломки БПЛА.