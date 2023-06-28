Озвучены убытки Европы от ухода российских туристов Эксперт по туризму Барзыкин оценил потери Европы от ухода российских туристов в €1 млрд

Средний чек российских туристов на отдыхе в странах Европы составлял порядка €1200, и дефицит путешественников из России, по разным подсчетам, привел к потере государствами ЕС около €1 млрд, рассказал в беседе с Lenta.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, россияне входили в тройку туристов с самой высокой покупательской способностью.

Европейские стран потеряли миллионы российских туристов. Средний чек на поездку был €1200, так что можно приблизительно подсчитать убытки. <...> Потери для Европы оцениваются по-разному, но озвучиваются суммы порядка € 1млрд, — сказал эксперт.

Он уточнил, что основными целями российских туристов в Европе были не только отдых, но также оздоровление, экскурсии и шопинг. Путешественники не сидели на пляжах, а активно осматривали достопримечательности, покупали местную продукцию и услуги. Уход российских туристов, по словам эксперта, особенно сильно ощутили Финляндия, Италия, Испания, Греция, Франция и Германия.

Теперь большинство путешественников едут в Турцию, скоро начнут активно ездить в Китай, — резюмировал Барзыкин.

Ранее гендиректор туроператора Артур Мурадян рассказал, что самыми популярными направлениями среди россиян для отдыха с детьми летом 2023 года являются Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет и Мальдивы. По его мнению, это лучший выбор для семейного отдыха, в то время как в Индию и на Шри-Ланку предпочитают ездить компаниями или без детей.