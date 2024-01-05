«Озеро НАТО»: в Латвии обрисовали судьбу Балтийского моря Глава МИД Латвии Кариньш: Балтийское море станет «озером НАТО»

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Балтийское море станет «озером НАТО», сообщил Financial Times глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш. Он добавил, что это произойдет после вступления Швеции в Альянс.

Балтийское море, к которому Россия также имеет доступ, станет «озером НАТО», — заявил министр.

4 апреля Финляндия вступила в НАТО. Глава МИД страны Пекка Хаависто передал США документ о присоединении к Альянсу.

Известно, что Швеция более 200 лет придерживалась официального военного нейтралитета, отказываясь вступать в военные блоки. Ситуация поменялась после начала СВО в 2022 году, когда президент США Джо Байден объявил о создании максимально широкой коалиции и шагах по расширению НАТО на север для создания «антироссийского барьера».

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберг,а, процесс вступления Швеции в НАТО замедлился из-за задержек со стороны Турции и Венгрии, остальные члены Североатлантического альянса выполнили все необходимые процедуры. Столтенберг подчеркнул, что он намерен добиться от Анкары и Будапешта скорейшей ратификации протокола о членстве Швеции в организации.