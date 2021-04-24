Отвод российских войск от границы в Швеции назвали «дымовой завесой»

Министр обороны Швеции Петер Хюльтквист прокомментировал возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после манёвров у границ с Украиной. По его словам, отход армии является «дымовой завесой», сообщает телеканал SVT.
Россия организовала себе существенную свободу действий на данном этапе, оставив на месте вооружение и всё остальное. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряжённости в зависимости от того, что соответствует интересам России, — отметил министр.
Он считает, что Кремль специально оставил на месте проведения учений вооружение.
Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создаётся возможность быстрого наращивания своих действий, — пояснил Хюльтквист.
Министр добавил, что в данной ситуации не придерживается точки зрения Киева, хотя провёл переговоры с украинским коллегой Андреем Тараном.
Ранее стало известно, что 23 апреля Минобороны России начало перебрасывать войска, задействованные в учениях в Крыму, в пункты постоянной дислокации. Соответствующий приказ 23 апреля отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу. 22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России.
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