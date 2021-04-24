Отвод российских войск от границы в Швеции назвали «дымовой завесой»

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Пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек заявил, что глава республики Милош Земан обратится к нации с чрезвычайным обращением. Оно прозвучит в 11:00 (12:00 мск) 25 апреля, написал он в Twitter.

Овчачек отметил, что 20-минутное выступление Земана покажут телеканалы TV Prima и CNN Prima News. Он не назвал тему обращения, но 18 апреля обещал, что президент республики огласит своё мнение по...