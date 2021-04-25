«Отвечает интересам»: глава МИД ФРГ вновь поддержал «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/64e433d4-a6c5-11eb-adb9-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Строящийся в настоящее время газопровод «Северный поток — 2» имеет смысл для Германии с точки зрения обеспечения энергобезопасности. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью порталу T-Online. Дипломат также отметил, что рассматривать проект в качестве рычага влияния на РФ нереалистично.

По словам Мааса, как и прежде, «Северный поток — 2» имеет смысл с точки зрения энергетической политики. При этом его нельзя рассматривать «независимо от поведения России».

«Северный поток — 2» все чаще объявляют некоей панацеей, при помощи которой можно урезонить Россию. Однако это не соответствует реальности в условиях, когда Европа одновременно покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объёмах покупают у России нефть, — сказал глава немецкого МИД.

Позже, выступая на мероприятии Германского атлантического общества, Маас поддержал проект газопровода ещё раз, сообщает ТАСС. Он, в частности, заявил, что вопрос свёртывания проекта является «сложным» и точно не продвинет ФРГ вперёд.

Кроме того, по мнению главы германского МИД, возможное прекращение энергетических проектов с Россией может способствовать сближению Москвы и Пекина, что позволит создать крупнейший в мире экономический и военный комплекс.

Это не может отвечать нашим интересам, я бы счёл это даже опасным с геостратегической точки зрения, — резюмировал Хайко Маас.

Ранее власти Германии неоднократно заявляли о необходимости реализации проекта «Северный поток — 2», который Берлин считает экономическим. При этом кабинет министров страны выделяет один политический аспект: там считают, что после запуска трубопровода роль транзитной зоны должна сохранить Украина.

По состоянию на 31 марта готовность «Северного потока — 2» составила 95%, осталось уложить около 121 км.