Опубликовано видео уничтожения спецназом «Отважных» шведской БМП в зоне СВО

Фото: МО РФ

Бойцы группировки «Отважные» при помощи FPV-дрона нанесли удар по шведской БМП CV-90 в зоне проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В ходе атаки серьезные ранения получил один из членов экипажа.

Для выживших украинских боевиков у нас плохие новости: скорее всего, таким темпами они не доползут до тыла, — говорится в сообщении.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ бойцами 58-батальона спецназа 1-го Донецкого корпуса ВС России. Техника противника била по позициям российских бойцов, когда в ее сторону был произведен выстрел из ПТРК.

Также при помощи FPV-дрона на Купянском направлении был уничтожен бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины, двигавшийся по полю вдоль лесополосы. Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ударили технику в левый борт.

Кроме того, на Купянском направлении были разбиты два беспилотника «Фурия» ВСУ. Бойцы группировки «Запад» ударили по БПЛА из зенитного ракетного комплекса «Тор». По данным начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, вместе с тем противник потерял более 40 военнослужащих, БМП, две боевых бронированных машины и два автомобиля.