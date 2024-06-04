Отсутствие россиян ввергло в бедность жителей Польши и Прибалтики Politico: жители Польши и Прибалтики лишаются средств к существованию без России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители приграничных районов Польши и стран Прибалтики скатываются в бедность после закрытия въезда в их страны для россиян, сообщает издание Politico. До начала российской спецоперации на Украине они зарабатывали на туристах и торговле.

В некогда оживленной зоне царит тишина, кругом ходят солдаты НАТО, строятся обнесенные колючей проволокой военные полигоны. По данным Politico, жители Прибалтики понимают, что их оставила без денег не Москва, а санкции, введенные Европой в отношении России.

Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что таможенники Польши и Литвы чинят настоящий произвол, незаконно блокируя на своих границах грузы, идущие в Россию из Италии. По его словам, в обратную сторону это не работает: свои грузы они пропускают без проблем, что является явной дискриминацией.

До этого стало известно, что литовские пограничники не впустили в страну вагон со знаком Z. Они задержали состав на железнодорожном КПП в районе станции Кяна близ Белоруссии. МВД балтийской республики заявило, что такую символику используют российские военные. Сотрудники погранслужбы отцепили вагон от товарного поезда, который вез продукцию в Калининградскую область, «чтобы не допустить нарушений закона и провокаций».