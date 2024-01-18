Отступающие бойцы ВСУ массово крадут и вывозят бытовую технику из Донбасса Солдаты ВСУ массово вывозят ценные вещи жителей Донбасса при отступлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Солдаты Вооруженных сил Украины массово крадут и вывозят электронику и бытовую технику мирных жителей Донбасса, передает Telegram-канал «Первый Харьковский». На опубликованном им ролике местный житель рассказывает о том, как бойцы ВСУ «поставляют» ценные вещи в магазины.

На видео из украинской комиссионки продавец показывает множество техники: холодильники, стиральные машины, микроволновки. Весь товар, по его словам, был вывезен из Донбасса.

Как пишет канал, для жителей Донбасса это неудивительно, поскольку перед отступлением из «треугольника» (Рубежное, Северодонецк, Лисичанск) украинские военные грабили склады, вывозя все товары на грузовых машинах. Тогда были опустошены и магазины.

В публикации уточняется, что однажды владельца одного из ювелирных магазинов служащие ВСУ нашли и пытали, чтобы узнать адрес хранилища, где он успел спрятать товар. Авторы отмечают, что бойцы бросили избитого предпринимателя в подвале, думая, что он умер, и ограбили его склад.

Ранее в РИА Новости со ссылкой на неназванную жительницу Херсона сообщили, что украинские военные занимаются мародерствами, грабят дома и квартиры. По словам херсончанки, солдаты ВСУ оправдывают свои действия нежеланием оставлять припасы российским бойцам. По мнению местных, так украинские военные готовятся к побегу.