https://static.news.ru/photo/0a3491ec-5e30-11ea-85e6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: KabminUA/facebook.com

Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин считает необходимой политической жертвой отставку премьера Украины Алексея Гончарука. Он назвал такие действия со стороны президента репутационным решением.

Понятно, почему Гончарук уходит. Кто-то должен отвечать за падение рейтинга и президента, и правительства, и правящей политической партии. На посту премьер-министра более заметен непрофессионализм, чем на посту депутата и президента. Для того, чтобы хотя бы часть негативного рейтинга списать, решили пожертвовать фигурой премьер-министра, — цитирует Жарихина РИА Новости.

Он также добавил, что у властей Украины по-прежнему нет конструктивной программы по выводу страны из экономического кризиса.

Это временная мера, чтобы у людей на какое-то время возникла надежда, что все изменится. Но эта надежда довольно быстро угаснет, так как не изменится, я думаю, ничего, — подытожил Жарихин.

Как писал NEWS.ru, премьер-министра Украины Гончарука отправили в отставку 4 марта 2020 года. Такое решение одобрили 353 депутата при необходимых 226.