Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин считает необходимой политической жертвой отставку премьера Украины Алексея Гончарука. Он назвал такие действия со стороны президента репутационным решением.
Понятно, почему Гончарук уходит. Кто-то должен отвечать за падение рейтинга и президента, и правительства, и правящей политической партии. На посту премьер-министра более заметен непрофессионализм, чем на посту депутата и президента. Для того, чтобы хотя бы часть негативного рейтинга списать, решили пожертвовать фигурой премьер-министра, — цитирует Жарихина РИА Новости.
Он также добавил, что у властей Украины по-прежнему нет конструктивной программы по выводу страны из экономического кризиса.
Это временная мера, чтобы у людей на какое-то время возникла надежда, что все изменится. Но эта надежда довольно быстро угаснет, так как не изменится, я думаю, ничего, — подытожил Жарихин.
Как писал NEWS.ru, премьер-министра Украины Гончарука отправили в отставку 4 марта 2020 года. Такое решение одобрили 353 депутата при необходимых 226.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен