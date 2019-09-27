Бывший глава Украины Пётр Порошенко назвал тревожной новость об отставке специального представителя США по Украине Курта Волкера.
По мнению политика, заокеанский чиновник многое сделал для Незалежной, укрепил стратегическое партнёрство Киева и Вашингтона. Экс-президент соседнего государства уверен, что вклад дипломата «трудно переоценить».
Тревожная новость из Вашингтона — в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине <...> С Куртом нам всем на Украине чувствовалось увереннее — и по вопросу мирного урегулирования, и в прогрессе на пути реформ, и по поводу роли США, — написал Порошенко на своей официальной странице в социальной сети
Порошенко добавил, что замену Волкеру найти трудно, так как он «установил высокий стандарт доверия» и эффективного сотрудничества с киевскими властями.
Об отставке Курта Волкера стало известно 28 сентября. Причиной стала жалоба анонимного свидетеля о якобы имевшем место давлении Трампа на украинского лидера Зеленского.
Ранее News.ru сообщал, что директор Евразийского центра при Атлантическом совете и бывший посол США на Украине Джон Хербст предрёк, что ожидает США после отставки Волкера. По его мнению, замену дипломату будет найти сложно, так как он «опытный и эффективный» специалист.