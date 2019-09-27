https://static.news.ru/photo/bddb65c4-e1ce-11e9-a5f6-fa163e074e61_660.jpg Курт Волкер Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший глава Украины Пётр Порошенко назвал тревожной новость об отставке специального представителя США по Украине Курта Волкера.

По мнению политика, заокеанский чиновник многое сделал для Незалежной, укрепил стратегическое партнёрство Киева и Вашингтона. Экс-президент соседнего государства уверен, что вклад дипломата «трудно переоценить».

Тревожная новость из Вашингтона — в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине <...> С Куртом нам всем на Украине чувствовалось увереннее — и по вопросу мирного урегулирования, и в прогрессе на пути реформ, и по поводу роли США, — написал Порошенко на своей официальной странице в социальной сети Facebook .

Порошенко добавил, что замену Волкеру найти трудно, так как он «установил высокий стандарт доверия» и эффективного сотрудничества с киевскими властями.

Об отставке Курта Волкера стало известно 28 сентября. Причиной стала жалоба анонимного свидетеля о якобы имевшем место давлении Трампа на украинского лидера Зеленского.

Ранее News.ru сообщал, что директор Евразийского центра при Атлантическом совете и бывший посол США на Украине Джон Хербст предрёк, что ожидает США после отставки Волкера. По его мнению, замену дипломату будет найти сложно, так как он «опытный и эффективный» специалист.