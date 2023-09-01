Сильнее всего от отставки министра обороны Великобритании Бена Уоллеса пострадает правительство Украины, считают аналитики американского издания Breitbart. По их словам, руководитель оборонного ведомства являлся одним из ключевых союзников Киева в Европе, так как именно он курировал вопросы, связанные с оказанием поддержки. Также он отвечал за реакцию Лондона на те или иные события, связанные с Украиной.
Украина теряет одного из своих ближайших союзников из-за отставки министра обороны Великобритании Уоллеса, — утверждают журналисты.
В ходе своей речи, посвященной отставке с поста министра обороны, Уоллес призвал правительство Великобритании увеличить финансирование вооруженных сил страны. Он подчеркнул, что такая мера крайне необходима, так как в ближайшие десятилетия мир станет «менее безопасным».
Бен Уоллес ушел в отставку в минувший четверг, 31 августа. Он руководил оборонным ведомством страны на протяжении четырех лет и запомнился активной поддержкой Украины. В частности он принимал решения о передаче Киеву британских танков Challenger 2 и бронебойных боеприпасов с обедненным ураном. Новым главой Министерства обороны Великобритании был назначен Грант Шэппс. Его назначение вызвало недовольство у членов Консервативной партии, так как он не обладает военным опытом. Ранее он возглавлял Министерство энергетической безопасности Соединенного Королевства.