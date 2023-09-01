Украина лишилась важнейшего союзника в Европе после отставки Уоллеса Breitbart: Украина потеряла важного союзника после отставки Бена Уоллеса

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Бен Уоллес

Сильнее всего от отставки министра обороны Великобритании Бена Уоллеса пострадает правительство Украины, считают аналитики американского издания Breitbart. По их словам, руководитель оборонного ведомства являлся одним из ключевых союзников Киева в Европе, так как именно он курировал вопросы, связанные с оказанием поддержки. Также он отвечал за реакцию Лондона на те или иные события, связанные с Украиной.

Украина теряет одного из своих ближайших союзников из-за отставки министра обороны Великобритании Уоллеса, — утверждают журналисты.

В ходе своей речи, посвященной отставке с поста министра обороны, Уоллес призвал правительство Великобритании увеличить финансирование вооруженных сил страны. Он подчеркнул, что такая мера крайне необходима, так как в ближайшие десятилетия мир станет «менее безопасным».

Бен Уоллес ушел в отставку в минувший четверг, 31 августа. Он руководил оборонным ведомством страны на протяжении четырех лет и запомнился активной поддержкой Украины. В частности он принимал решения о передаче Киеву британских танков Challenger 2 и бронебойных боеприпасов с обедненным ураном. Новым главой Министерства обороны Великобритании был назначен Грант Шэппс. Его назначение вызвало недовольство у членов Консервативной партии, так как он не обладает военным опытом. Ранее он возглавлял Министерство энергетической безопасности Соединенного Королевства.