Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке на фоне скандала с публикацией записей, где он нелестно отзывается о президенте Владимире Зеленском. Глава украинского кабмина занимает свой пост немногим более четырёх месяцев и его уход грозит стране серьёзной политической турбулентностью. Однако шансы на то, что Гончарук действительно покинет должность, крайне малы — Зеленскому он в качестве премьера пока ещё выгоден.

Аудиозаписи, ставшие поводом для скандала вокруг председателя украинского правительства, появились ещё 15 и 16 января. Пока что подлинность их не подтверждена, но предполагается, что они были сделаны ещё в декабре, во время якобы неформальной беседы Гончарука с руководителями Нацбанка и экономических министерств страны. В ходе разговора человек с голосом, похожим на премьера Украины, критикует Владимира Зеленского за некомпетентность в вопросах экономики. В частности, гласит запись, у президента «есть очень примитивное, в смысле простое, понимание экономических процессов». На данный момент Youtube-канал, на котором были выложены файлы, удалён . Однако в прессу текст беседы уже попал. Сам Гончарук на свой странице в Facebook заявил , что записи были смонтированы из фрагментов совещаний в правительстве.

Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда не уважаем президента, который является нашим политическим лидером, — написал он.

Тем не менее, скандал вынудил премьера подать 17 января заявление об отставке. По словам Гончарука, цель этого шага — развеять «любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту». Украинские наблюдатели, впрочем, сомневаются, что глава кабмина действительно покинет пост. Главный редактор портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов, например, и вовсе считает : «слитые» записи только укрепят позиции Гончарука. А киевский политолог Кирилл Молчанов в разговоре с NEWS.ru напомнил, что фигура нынешнего премьера Зеленскому объективно выгодна.

Мы видим политтехнологический ход, цель которого — сыграть на опережение, показать, что Гончарук не держится за своё кресло и является честным проевропейским политиком. Если Зеленский не сформирует чёткую позицию — а именно так, вероятно, и произойдёт, — то премьер фактически получит второй вотум доверия от главы государства. Полагаю, это было заранее продумано, чтобы снизить напряжённость, возникшую после публикаций аудиозаписей. Зеленскому на данный момент абсолютно невыгодно форсировать отставку Гончарука — даже если он ему не нравится. Во-первых, в Верховной раде нет для этого достаточного количества голосов, как нет и понимания следующего возможного состава правительства. Во-вторых, Гончарук пока ещё не выполнил всю свою «грязную работу». При Зеленском он играет роль «громоотвода». И пока он не проведёт непопулярные среди населения реформы, вроде принятия трудового кодекса, открытия рынка земли, приватизации, поднятия пенсионного возраста и т.д., нет смысла его выгонять, поскольку он не «впитал» в себя весь общественный негатив. Так что вряд ли эта история сейчас получит развитие. Кирилл Молчанов заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики

По мнению аналитика, «сливы» выгодны той части депутатов от «Слуги народа», которая ориентируется на олигарха Игоря Коломойского. Именно они после публикации записей первыми потребовали поставить вопрос об отставке правительства. Сама фракция правящей партии давно уже не является монолитной, а Гончарук начал активно отдалять от власти людей, близких к Коломойскому, напоминает Молчанов. И, очевидно, этот конфликт продолжится, то есть будут новые «сливы», скандалы, вбросы и т.д.

Алексей Гончарук Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В пользу того, что Гончарук в действительности не собирается уходить в отставку, говорит и другой любопытный факт — утром 17 января, когда он заявил о поданном заявлении, на сайте ресурса «Новое время» вышла статья за его авторством. В тексте «Большие планы» премьер подводит итоги прошедших месяцев для Украины и обозначает шаги на будущее, среди которых сокращение госаппарата, открытие рынка земли, ускорение интеграции с ЕС и НАТО и т.п.

Зеленский и Гончарук уже провели встречу после прошения премьера об отставке, однако немедленного заявления от президента на этот счёт не последовало. Вместо этого украинский лидер поручил силовым ведомствам в течение двух недель установить обстоятельства, при которых были получены «слитые» записи. Вполне вероятно, это время будет использовано и на то, чтобы «спустить на тормозах» инцидент.