«Отстаивать не имеет смысла»: депутат Рады о ситуации в Артемовске Депутат Рады Рахманин заявил, что Артемовск рано или поздно будет оставлен

Фото: МО Украины

Ситуация в Артемовске (украинское название — Бахмут) является критической, украинские войска рано или поздно оставят город, заявил украинскому изданию «Новое время» член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. По его словам, причиной критической ситуации в городе стало фактическое перерезание всех доступных путей поставок.

Думаю, что Бахмут рано или поздно будет оставлен, потому что с военной точки зрения, если вы посмотрите карту, когда он охвачен с двух сторон, его отстаивать любой ценой не имеет смысла, — сказал Рахманин.

Ранее в Сети появилось видео, на котором командир украинских войск, известный под позывным Мадьяр, и другие военные говорят о ситуации в Артемовске. Один из военных сообщил, что украинские войска теряют одну-две роты за день, и выразил мнение о том, что город нужно покинуть и подготовить новые позиции для обороны.

До этого советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский сказал, что украинские войска, которые в последние месяцы участвуют в ожесточенных боях в районе Артемовска, могут провести «стратегическое отступление» из города. Телеканал CNN также сообщил, что положение украинских войск под Артемовском значительно хуже, чем признают в Киеве.