«Отравляли наш народ»: политики Полинезии и Мартиники о метрополии Франции Замгенсека партии «Тавини» пристыдила Францию за ядерные испытания в Полинезии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Франция более 30 лет проводила ядерные испытания в Полинезии и не задумывалась о судьбе местного населения, заявила на международной конференции на тему «Деколонизация: усиление женщин и развитие» в Баку представительница заморской территории, замгенсека партии «Тавини» Элла Токориги. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, эти испытания принесли полинезийскому народу тяжелые неизлечимые болезни.

Эти испытания Франции привели к резкому росту онкологических заболеваний. Однако Франция продолжает избегать ответственности за свои действия. Им должно быть стыдно, — сказала представительница Французской Полинезии.

По словам Токориги, это еще не все последствия французского колониализма для населения Полинезии. Она также указала на экономический спад и низкий уровень образования.

Девочек лишают возможности получить образование вовсе. Они вынуждены заниматься проституцией, чтобы прокормить себя и свои семьи, — заявила политик.

Член Национальной ассамблеи Франции от Мартиники Марселлен Надо, также приехавший на форум в Баку, подтвердил, что метрополия Парижа не жалела свои заморские владения. По его словам, жителей острова отравляли химическим веществом хлордекон, которое применяется в сельском хозяйстве в качестве пестицидов. Хлордекон может накапливаться в тканях живых организмов и объектах окружающей среды, обладает острой и хронической токсичностью для людей, животных и растений.

Они отравляли наш народ хлордеконом. Мы не знаем, какие последствия это может иметь для них, в частности для женщин и детей. Какой интерес представляют наши страны для Франции? Они пренебрегают проблемами наших стран, — сказал Надо.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам конференции заявил, что Франция нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но и на Южном Кавказе, обвинив Париж в поддержке сепаратистов в регионе. По словам Алиева, Франция также проводит милитаристскую политику, поощряя реваншистские силы и вооружая Армению, тем самым готовя почву для новых войн.