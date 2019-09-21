https://static.news.ru/photo/bd030a78-dcea-11e9-8ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, намерен судиться с Россией. Мужчина хочет потребовать компенсацию в размере около миллиона фунтов стерлингов.

Как пишет The Mirror, британец заявил, что инцидент сильно повлиял на его жизнь, поэтому он «хочет справедливости».

Утром 4 июля прошлого года Скотланд-Ярд сообщил о «серьёзном инциденте» в Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества». Позже стало известно, что Чарльз Роули и Дон Стёрджес были отравлены тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Женщину врачам спасти не удалось, мужчину выписали из больницы, но позже его парализовало, писал News.ru.