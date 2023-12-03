Отравление жены Буданова связали с попыткой Зеленского усилить власть Weekly Blitz: отравление Будановой может быть попыткой Зеленского усилить власть

Отравление жены руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны может быть связано с попыткой украинского лидера Владимира Зеленского усилить свою власть, пишет портал Weekly Blitz. Авторы статьи уверены, что Россия никакого отношения к инциденту не имела.

Совершенно очевидно, что череда отравлений является частью попытки Зеленского консолидировать свою власть, особенно после принятия столь раскритикованного решения об отмене президентских выборов в стране, назначенных на март 2024 года, — говорится в материале.

Издание отмечает, что происходящее в Киеве говорит об обострении подковерной борьбы в высшем руководстве страны. По мнению авторов, в том числе налицо серьезное противостояние между главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным и Будановым.

28 ноября сообщалось, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, она попала в больницу. При этом у нескольких сотрудников ГУР МО Украины также выявили отравление аналогичными веществами. У самого главы управления никаких нарушений в организме выявлено не было. В Киеве заявили, что причастность Москвы является «главной гипотезой» отравления Марианны Будановой, не приведя никаких доказательств.