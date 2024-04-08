«Отправляют на смерть»: во Франции высказались о снабжении Западом ВСУ Филиппо: Запад отправляет украинцев на смерть, продолжая снабжение ВСУ

Фото: МО Украины

Западные союзники Украины, продолжая поставку военной помощи, отправляют украинцев на верную смерть, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, они поощряют конфликт, хотя осознают, что ВСУ уже потерпели поражение.

Западные СМИ прямо говорят о военном коллапсе Украины и крахе Зеленского. В таких условиях настаивать на продолжении финансирования и вооружения Украины — значит намеренно отправлять людей на верную смерть, — написал Филиппо в соцсети Twitter (Х) и призвал прекратить финансовую и военную поддержку Киева.

Ранее Филиппо заметил, что на Западе началась паника на фоне осознания поражения в украинском конфликте. Поставки вооружения Киеву являются попыткой скрыть волнения. Политик попросил не поддаваться истерике и помнить, что единственным разумным решением является начало мирных переговоров.

До этого военный аналитик Александр Меркурис подчеркнул, что потери ВСУ увеличились в три раза с начала 2024 года. По его словам, за прошедший март ситуация для Киева только ухудшилась. Меркурис объяснил сложившееся положение дел острой нехваткой боеприпасов для артиллерии. Сейчас на поле боя украинских военных погибает больше, чем в битве за Артемовск в прошлом году, резюмировал эксперт.