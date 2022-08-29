«Отправил на тележке в ад»: британцы раскритиковали политику Джонсона Читатели Daily Mail возмутились приведшей к кризису политикой британских властей

Фото: Ruslan Kaniukaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Читатели таблоида The Daily Mail жестко отреагировали на публикацию о грядущем падении уровня жизни и рекордном энергетическом кризисе. В ней рассказывалось о перспективах страны после принятия национальным регулятором Ofgem решения о повышении порога цен на 80%.

В комментариях британцы называли виновным в нынешней ситуации уходящего премьер-министра Бориса Джонсона.

Великобритания теперь несостоявшееся государство. Джонсон отправил страну на тележке в ад, — подчеркнул один из читателей.

Другие также говорили о тяжелых для страны грядущих месяцах: «Внезапно отопление и электричество стали роскошью, в следующие несколько месяцев горячая еда и просмотр телевизора уже не должны восприниматься как должное!», «На самом деле худшее еще впереди, так как люди реально должны платить за это», «Что за... на самом деле происходит в этой стране? Где наше правительство, что они делают?».

Ранее стало известно, что миллионы британцев окажутся на грани смерти из-за резкого скачка цен на энергоносители после того, как регулятор Ofgem подтвердил повышение ценового предела до 80%, заявил британский журналист и эксперт в сфере экономики Мартин Льюис. По его словам, годовой счет среднего домохозяйства с октября увеличился с £1971 до £3549.