«Отмазка за Си Цзиньпина»: политолог о визите жены Зеленского в Сербию Политолог Гайич: визит жены Зеленского в Сербию связан с приездом Си Цзиньпина

Фото: president.gov.ua

Елена Зеленская и Тамара Вучич

Визит жены президента Украины Владимира Зеленского Елены в Сербию является «отмазкой за визит» председателя КНР Си Цзиньпина, уверен сербский политолог Стеван Гайич. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что приезд Зеленской мог быть связан с недовольством Запада. По мнению политолога, президента Сербии Александра Вучича заставили принять супругу украинского лидера.

Я думаю, Вучич это делает, потому что на Западе очень недовольны визитом Си Цзиньпина в Сербию. Каждый его шаг кого-то обижает. Видимо, это был какой-то приказ, который он не смог не выполнить. <...> Типичный шаг Вучича как отмазка за визит Си Цзиньпина, — пояснил эксперт.

Политолог также назвал визит Зеленской позорным, так как большинство жителей Сербии поддерживают Россию. По его словам, приезду первой леди Украины не стоит удивляться. Он напомнил, что главной личностью в этой поездке стал новый глава МИД Сербии Марко Джурич, прибывший в страну на американском военном самолете несколько месяцев назад.

Интересно, что главной личностью в этом визите стал новый глава МИД Сербии Марко Джурич, который был послом Сербии в США. Несколько месяцев назад он прилетел в Сербию на американском военном самолете. Это был сигнал: мы привозим нашего человека, — добавил Гайич.

Жена президента Сербии Тамара Вучич ранее приняла Зеленскую в Белграде. Первые леди прогулялись по столице, а также приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве. В частности, в рамках встречи Вучич и Зеленская осмотрели городскую библиотеку и обошли Белградскую крепость.