Отложили свинью: в Германии подали в суд на средневековую скульптуру Почему немцы не спешат убирать антисемитский рельеф со стены церкви Лютера

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Германия следит за необычным судебным процессом, в центре которого оказался памятник архитектуры. Как пишет Die Welt, Федеральный конституционный суд рассматривает жалобу от еврейского активиста Михаэля Дюльмана, который вот уже четыре года пытается демонтировать скульптурную композицию на стене городской церкви в Виттенберге. Рельеф из песчаника XIII века воспроизводит распространенный в Средневековье образ гигантской свиньи, чье молоко пьют маленькие человечки в остроконечных шляпах. По этим атрибутам люди той эпохи легко считывали намек на иудеев, припадающих к жизненным сокам нечистого животного, которое в христианской иконографии олицетворяло самого дьявола. Антисемитским изображениям не место в современном культурном контексте, уверен истец. Но пока защитников рельефа все же больше. Пойдут ли немцы по пути избавления от непристойного исторического наследия, разбирался NEWS.ru.

Две инстанции уже отклонили иск господина Дюльмана, который сорок лет назад принял иудаизм, сменив свое германское имя Дитрих на еврейское Михаэль. Сначала Верховный суд земли Саксония — Ангальт, а теперь и Федеральный верховный суд «не нашел состава преступления» в том, что в современном городском пространстве присутствуют ксенофобские образы прошлого. Правда, судья не стал отрицать, что скульптура в Виттенберге не что иное, как «антисемитизм, высеченный в камне». Другое дело, что в конце 1980-х рядом с изображением появилась табличка, разъясняющая исторический контекст популярного средневекового мотива, который у культурологов получил название «иудейская свиноматка». Такие «свиноматки» в виде барельефов, горгулий, деталей колонн, деревянной резьбы разбросаны по всей Европе, но особенно много их именно в Германии, где христианский антисемитизм всегда был силен.

Изначально евреи в городах средневековой Европы не могли видеть эти сюжеты, поскольку их помещали внутрь церквей (куда доступ иудеям был закрыт. — NEWS.ru). Но впоследствии их стали выносить наружу с целью именно нанести оскорбление представителям иудейской общины, — рассказал на радиостанции Suedwestrundfunk немецкий историк Вольфганг Бенц. — В новое время сюжет трансформировался из антииудейского в антисемитский, например в Европе стали печатать издевательские карикатуры на евреев.

Историки сходятся в том, что церковный антисемитизм во многом разделяет ответственность за трагедию холокоста, которая случилась с евреями в XX веке при нацистах. Посреди швейцарского Берна по сей день стоит фонтан 1540-х годов, его венчает жуткая композиция, которая вживую производит устрашающее впечатление. Зверского вида великан-людоед, высеченный из камня, пожирает голого младенчика, а за поясом у него висят еще несчастные детишки, которые пойдут на закуску следом. Большинство краеведов сходятся в том, что в образе великана в остроконечном колпаке мастер Ганс Гинг вывел все тех же иудеев, на которых в Средние века возводили самые чудовищные и фантастические наветы, приводившие к погромам. К слову, им приписывали не только ритуальное поедание христианских младенцев, но и отравление фонтанов. В пользу антисемитской трактовки говорит и тот факт, что почти все еврейское население Берна было истреблено во время погромов, а еще в городе процветал культ «распятого младенца Рудольфа», чьи останки похоронены в алтаре местной церкви. Этот миф оказался настолько долговечным, что в 1857 году при реставрации фонтана о нем писала бернская пресса, а 17 апреля до сих пор считается днем поминовения «святого Рудольфа Бернского».

Фото: BAO/imagebroker.com/Global Look Press Фонтан «Пожиратель детей»

Но если насчет бернского фонтана «Пожиратель детей» у историков еще есть сомнения, то в отношении «иудейской свиноматки» из Виттенберга разночтений нет. Средневековый резчик в 1290 году явно не отказал себе в удовольствии поиздеваться над персонажами: в то время как две фигурки пьют молоко свиньи, третья, в одеянии раввина заглядывает ей под хвост. Впоследствии вождь немецкой Реформации Мартин Лютер, творивший в Виттенберге и каждый день проходивший мимо «иудейской свиноматки» на стенах церкви Святой Марии, расшифрует метафору в камне в одном из своих трактатов. Мол, служители иудейского культа, ищущие мудрость в Талмуде, подобны «смотрящим в свиной зад». И это еще наименее нелицеприятное из того, что Лютер писал о евреях.

К слову, свои «12 тезисов» он приколотил в Виттенберге к другой церкви — Замковой. Однако приходскую церковь Святой Марии также называют «церковью Лютера» — в ней он проповедовал, в ней впервые прошла месса на немецком языке. Поэтому судебный процесс против скульптуры получил особенно широкую огласку и воспринимается немцами столь болезненно.

Чтобы понять, как быть дальше, совет приходской церкви Виттененберга в 2020 году поручил группе экспертов подумать о дальнейшей судьбе каменного декора независимо о того, что скажут судьи. Эксперты неожиданно встали на сторону Михаэля Дюльмана, предложив демонтировать рельеф и перенести его в музей. Но в конце концов совет с этим не согласился.

Фото: Michael Nitzschke/imageBROKER.com/Global Look Press Мартин Лютер

Мы с огромным уважением относимся к точке зрения экспертной группы, но не можем полностью принять ее во внимание. Все-таки архитектурный ансамбль должен остаться единым целым, — заявил председатель совета приходской церкви Йорг Биллих.

Похоже, компромисс все же будет найден. Его предложил глава Центрального совета евреев Германии. Там готовы смириться с неполиткорректной скульптурой, но лишь в том случае, если немцев будут лучше просвещать насчет исторического бэкграунда. Этот подход можно взять на вооружение при осмыслении культурного наследия.

Церковь должна дистанцироваться от «манифеста антисемитизма». Но не такими крошечными табличками, которые никто не разглядит. Эти сопроводительные материалы нужно делать масштабными и заметными, чтобы каждый посетитель сразу понимал, в чем дело, — заключил глава Центрального совета евреев Йозеф Шустер.

Так что, похоже, средневековую скульптуру в современном Германии наказывать не будут, а вот средневековые нравы бичевать не перестанут.