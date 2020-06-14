Возвращение учеников в школы не привело ко второй волне коронавируса, заключили учёные из Дании, Австрии и Германии, где учебные заведения открылись в конце апреля-начале мая. Ситуация оказалась даже лучше их прогнозов и возобновление занятий практические не повлияло на статистику по заражениям. Исследователи считают, что избежать худшего сценария этим странам помогли социальные дистанцирования.

Когда в конце апреля Дания стала первой европейской страной, открывшей младшие школы и детские сады, не все родители восприняли инициативу властей положительно. В интернете была создана петиция под названием «Наши дети не подопытные животные», которая набрала десятки тысяч подписей. Однако спустя почти два месяца стало ясно, что беспокоились зря. После частичного снятия ограничительных мер коэффициент репродукции вируса возрос с 0,7 до 0,9, однако вскоре вернулся к прежним значениям. Сегодня в Дании фиксируют около 15 новых случаев в день.

С одной стороны, худшие прогнозы могли не оправдаться потому, что компьютерные модели распространения эпидемии имели в своей основе предположение, что дети заражаются коронавирусом так же, как взрослые. В действительности, несовершеннолетние могут не только меньше страдать от заболевания, но и не так просто им заражаться, считает заведующая кафедрой эпидемиологии в Медицинском университете Вены Ева Шернхаммер. С другой стороны, дети обычно контактируют с малым количеством других людей, поэтому их возвращение в школы не способcтвовало взрывному распространению COVID-19.

Чего действительно стоит опасаться, так это больших скоплений народа, в которых невозможно соблюдать социальную дистанцию, считают специалисты. Подобное уже происходило в ночных клубах в Южной Корее, где за одну ночь заражалось множество людей.

Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Согласно моделирующим экспериментам, эпидемия поддерживается через так называемые «ситуации взрывного распространения». Этих ситуаций необходимо избегать, — считает руководитель экспериментальной вирусологии факультета здравоохранения и медицинских наук Копенгагенского университета Рандруп Томсен.

Специалисты обращают внимание, что в школах Дании, Австрии и Германии стараются строго соблюдать гигиенические нормы: учеников заставляют часто мыть руки, между партами установлены прозрачные перегородки, количество людей в классах уменьшили, а занятия сократили или частично перенесли на свежий воздух. Кроме того, к моменту открытия школ в стране было относительно небольшое количество заражённых, поэтому шанс подхватить заразу в школе был минимальным.

О возвращении учеников в классы задумалась и Великобритания. Правда, там этот вопрос считается куда более спорным. В плане борьбы с коронавирусом Соединённое Королевство осталось далеко позади Дании. Оно находится на четвёртом месте в мире по количеству заражённых, а число умерших от COVID-19 там — самое высокое в Европе. Поэтому инициатива премьер-министра Бориса Джонсона открыть школы до сентября была встречена в штыки и правительство от неё отказалось. Однако и к этому шагу возникли вопросы.

Мы — странная страна, в которой закрывают глаза на массовые демонстрации в каждом городе, выступают за открытие баров и кафе и всё же говорят, что открывать школы до сентября — это слишком рискованно, — заявил депутат парламента от консерваторов Роберт Халфон. — Мы потенциально вредим жизненным возможностям детей. Люди беспокоятся о пандемии, но в будущем может возникнуть эпидемия образовательной бедности.

Тем не менее те страны, которым не удалось возобновить работу школ до наступления лета, в большинстве решили отложить эти планы до начала нового учебного года. Даже в Германии и Австрии часть занятий продолжает проходить в онлайн-режиме. Это же касается и европейских университетов, многие из которых, не дожидаясь указания от властей, заявили о переводе первых двух месяцев нового учебного года на дистанционный режим.