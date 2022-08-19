В Германии призвали как можно скорее запустить «Северный поток — 2» Зампред СвДП Германии Кубикки заявил о необходимости запустить «Северный поток — 2» как можно скорее

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Запуск газопровода «Северный поток — 2» должен произойти как можно скорее, заявил зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки в беседе с RND. По его словам, поставки российского газа помогут жителям ФРГ не замерзнуть предстоящей зимой. Он полагает, что в настоящий момент не существует объективных причин не запускать «Северный поток — 2».

Теперь мы должны открыть «Северный поток — 2» как можно скорее. Нет никаких разумных причин не открывать. Если мы будем получать таким образом больше газа, возможно, даже все гарантированное по контракту количество, это поможет гарантировать, что людям не придется замерзать зимой и что наша промышленность не будет серьезно повреждена, — подчеркнул политик.

Также Кубикки отметил, что как только газовые хранилища в Германии будут заполнены, поставки по «Северному потоку — 2» можно будет остановить. Однако до этого момента федеральное правительство должно обеспечить страну газом.

Ранее главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда заявил, что предстоящей осенью или зимой Германию ожидает «позорный» запуск газопровода «Северный поток — 2». Берлин будет вынужден согласиться на это из-за ухудшения ситуации с газом, а также с доставкой угля для электростанций в результате снижения уровня воды в Рейне.

Ранее журналист Николаус Блом призвал власти Германии запустить газопровод «Северный поток — 2», поскольку отказ от него не играет на руку Берлину. При этом он выразил мнение, что такой шаг «расстроит планы Путина».