«Откажутся повиноваться»: в ФРГ раскрыли отчаянный план Зеленского Junge Welt: Зеленский приказал ВСУ перейти к обороне из-за страха бунта в стране

Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ перейти от наступления к обороне из-за страха военного бунта в стране, пишет Junge Welt. Обозреватели отметили, что среди государственных деятелей ходили слухи о том, что армия откажется повиноваться, если украинский лидер продолжит провальное контрнаступление.

В военных кругах говорят о голосах неких «высокопоставленных военачальников», которые утверждали, что армия откажется повиноваться, если Зеленский отдаст приказ о продолжении «самоубийственного» наступления. Выходит, распоряжение Зеленского перейти к обороне — не что иное, как уступка возможному давлению скрытой политической оппозиции из рядов официальных сторонников президента, — отметили авторы материала.

Еще одной проблемой для Зеленского стала возросшая популярность и общественное доверие главкому ВСУ Валерию Залужному, добавили журналисты. По этой причине офис президента начал попытки дискредитировать главкома. К тому же недавно рейтинг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стал в два раза выше, чем у Зеленского. Согласно соцопросам, украинскому лидеру доверяют меньше трети (32%) населения, в то время как Залужному — 70%.

Британский политик Джордж Гэллоуэй в связи с этим заявил, что Зеленскому повезет, если удастся сбежать из страны. По словам деятеля, в политических кругах страны нарастает недовольство главой государства, поэтому бегство остается единственным вариантом спасения.