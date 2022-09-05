Отказавшимся воевать солдатам ВСУ разрешили вернуться домой РИА Новости: в Харьковской области первых солдат ВСУ, отказавшихся воевать, отпустили к семьям

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Донецкая Народная Республика

Первым солдатам ВСУ в Харьковской области, отказавшимся воевать, разрешили вернуться домой, к своим семьям, передает корреспондент РИА Новости. Ранее они были взяты в плен союзными войсками России, ДНР и ЛНР.

По словам бывших военных, их отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях. Другим важным условием стало то, что они не принимали участие в боевых действиях после 24 февраля. Кроме того, они не должны быть замешаны в военных преступлениях киевского режима.

В числе первых к своим cемьям вернулись три украинских контрактника. Все бывшие военнослужащие прошли проверку. После возвращения домой они должны будут отмечаться в органах влаcти на освобожденных территориях. Им также временно запретили покидать пределы рeгиона.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в ДНР может стать поводом для отказа Киева вести переговоры. По словам украинского лидера, реакция Киева на подобное судебное разбирательство с участием солдат ВСУ будет «однозначной». Он добавил, что это будет «последняя черта».