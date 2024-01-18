Отказавшаяся от ношения трусов блогер поделилась неожиданным результатом Отказавшаяся от ношения трусов блогер рассказала о снижении уровня стресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отказ от ношения трусов способствует снижению общего уровня стресса, рассказала тиктокерша Леа Кенион. Как сообщает британское издание The Mirror, женщина описала в своем блоге, что некоторое время назад начала эксперимент по отказу от использования нижнего белья.

Как пишет издание, Кенион объяснила, что уровень стресса снизился в том числе и потому, что ей не приходится искать этот предмет гардероба по всему дому.

Женщинам, которые не носят трусов, никогда не нужно собирать их по всему дому. Вот настоящая причина, почему я не ношу белье, — пошутила женщина.

Некоторые подписчицы блогера в комментариях отметили, что также не носят нижнее белье либо надевают его только под джинсы. В результате, по их словам, они действительно стали меньше нервничать.

Издание отмечает, что, по данным ряда медицинских исследований, отказ от ношения нижнего белья действительно может иметь ряд плюсов, в том числе снижение риска развития молочницы, натирания интимных мест и аллергических реакций.

Ранее в Новосибирске у местного жителя были похищены 350 тысяч рублей, которые тот спрятал в трусах. Подозреваемый был задержан, им оказался 22-летний сибиряк, ранее судимый за грабеж.