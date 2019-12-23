Елисейский дворец объявил, что президент Эммануэль Макрон после сложения полномочий откажется от специальной пенсии и будет получать пособие по старости по той же схеме, что и остальные граждане республики. Это попытка успокоить общественное недовольство, вызванное его пенсионной реформой. Раздражённые планами правительства работники общественного транспорта бастуют с начала месяца и отказываются внять призывам приостановить стачки хотя бы на период рождественских праздников.

Главный аспект пенсионной реформы, задуманной Макроном, — это отказ от существующих во Франции 42 страховых пенсионных планов в пользу единой для всех системы. Больше всего нововведения, находящиеся на этапе обсуждения, разозлили работников общественного транспорта, которых реформа лишит возможности выходить на пенсию в 50 и 55 лет.

В минувшие выходные Елисейский дворец анонсировал, что глава государства тоже лишится пенсионных привилегий, то есть сможет получать пособие не сразу после сложения полномочий, а по достижению пенсионного возраста в 64 года. Сейчас Макрону 42 года.

Президент республики будет подчиняться той же системе, которая планируется в отношении остальных французов, — сказано в сообщении Елисейского дворца. — Это вопрос того, чтобы быть последовательным и служить примером другим.

Согласно закону от 1955 года, все бывшие главы Французской Республики получают ежемесячное пособие, которое составляет €6 тысяч до вычета налогов. Кроме того, они имеют право на место в Конституционном совете (аналоге Конституционного суда) и зарплату €13 500 за участие в его работе. От членства в совете Макрон тоже заранее отказался.

Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Маловероятно, что такой шаг сможет успокоить протесты против пенсионной реформы. Напротив, его широкий жест левые расценили как ещё одно доказательство того, как он далёк от народа. Будучи богатым человеком, он никогда особенно и не нуждался в пенсионных выплатах, подчеркнули противники президента.

Это нестерпимо, — заявил левый политик и бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон в ответ на сообщение Елисейского дворца. — Такую «либеральность» могут позволить себе только большие господа, богачи и очень важные люди.

Отказ Макрона от пенсии хоть и кажется вполне логичным шагом в рамках пенсионной реформы, но о нём было объявлено слишком поздно. Французы задаются вопросом: если лидер действительно хотел встать в один ряд с обычными гражданами, почему в изначальном проекте реформы нет ни слова об упразднении специальной президентской пенсии? Потребовалось почти три недели непрерывных забастовок, парализовавших страну, чтобы Елисейский дворец выступил с заявлением. Это наводит на мысль о том, что изначально оно не входило в его планы и вызвано жёсткой реакцией на реформу.

На что бы ни рассчитывал Макрон, заявляя об отказе от пенсии, бастующие профсоюзы обратили на это мало внимания. В воскресенье, 22 декабря, по данным The Local, в Париже работали только две ветки метро. Профсоюз работников железных дорог 23 декабря анонсировал, что поезда продолжат ходить по сильно сокращённому расписанию, несмотря на призывы президента не портить забастовками рождественские каникулы.

Забастовки начались 5 декабря, и с тех пор общественный транспорт во Франции, особенно в столице, работает с перебоями. Это вынудило часть французов пересесть на автомобили, что предсказуемо вылилось в пробки. А те, у кого нет личного авто, пытаются добраться до мест назначения с помощью велосипедов и скутеров. Как правило, это начинающие велосипедисты, а значит, они чаще попадают в аварии. Парижские спасательные службы только за девять дней зафиксировали 600 звонков об инцидентах на дорогах.

Кстати, первым, кто начал сокращать президентские привилегии, был экс-лидер Франсуа Олланд, член Социалистической партии. Он уменьшил количество оплачиваемых помощников бывших глав государства с семи до трёх и отменил возможность пользоваться служебным автомобилем с водителем. Олланд также добровольно отказался от места в Конституционном совете и связанного с ним дохода.