Отказ ФРГ поставлять танки Украине объяснили чувством вины Экс-замглавы МИД Орджоникидзе: у немцев осталось чувство вины перед нашим народом

Фото: Федор Кислов/РИА Новости

Советские солдаты рассматривают подбитый немецкий танк, 1943 год

У Германии сохранилось чувство исторической вины перед нашим народом и по этой причине немецкие власти все еще не отправили танки на Украину, заявил «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. Также он отметил, что парламент и население ФРГ не поддерживают то, чтобы «немецкие танки, как во время Великой Отечественной, убивали граждан России».

Наверное, совесть у них окончательно не исчезла. Важно и то, что германский парламент высказался против. Правительство, конечно, может не учитывать мнение парламента, но это пойдет наперекор мнению избранных народом депутатов. Население выступает против того, чтобы немецкие танки, как во время Великой Отечественной, убивали граждан России, — сказал дипломат.

При этом Орджоникидзе не исключил, что Польша, у которой также есть танки Leopard, может передать их Украине, не считаясь с позицией Германии.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что контактная группа НАТО не согласовала опрос поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр отметил, что есть «хорошие аргументы» за и против передачи ВСУ танков и их необходимо тщательно взвесить.

В Кремле заявили, что если западные страны решат поставить Украине танки, то последствия такого шага «будут со знаком минус». Принципиально эти поставки ничего не изменят и не помешают России в достижении целей спецоперации, однако добавят проблем для Украины и ее народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.