Президент Украины Владимир Зеленский посетил День города Днепра, на котором встретился с мэром Борисом Филатовом. Политики выпили пиво в уличной палатке.
Градоначальник опубликовал фотографии встречи в своём
Отгуляли хорошо. Надеюсь, что все земляки остались довольны, — написал он.
Руководитель города отметил, что украинский лидер впервые посещает праздник, а также проводит его «среди простых людей».
Ну и последнее. Уважаемые коллеги-журналисты, очень тяжело пить пиво, когда тебе в стакан суют объектив. Дайте иногда отдохнуть и большим начальникам тоже, — заключил он.
Как писал News.ru, Зеленский заявил, что его пари с Филатовым по ремонту городского моста продолжается. По его словам, оно завершится только после того, как градоначальник предоставит выводы спецкомиссии о качестве проведённых работ.