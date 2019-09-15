https://static.news.ru/photo/a4e8a88e-d7be-11e9-89e1-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов Фото: Borys Filatov/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский посетил День города Днепра, на котором встретился с мэром Борисом Филатовом. Политики выпили пиво в уличной палатке.

Градоначальник опубликовал фотографии встречи в своём Facebook . Он рассказал, что за день представители власти успели прокатиться на троллейбусе, «залезть под мост», поднять тяжести, погулять в парке и потанцевать.

Отгуляли хорошо. Надеюсь, что все земляки остались довольны, — написал он.

Руководитель города отметил, что украинский лидер впервые посещает праздник, а также проводит его «среди простых людей».

Ну и последнее. Уважаемые коллеги-журналисты, очень тяжело пить пиво, когда тебе в стакан суют объектив. Дайте иногда отдохнуть и большим начальникам тоже, — заключил он.

Как писал News.ru, Зеленский заявил, что его пари с Филатовым по ремонту городского моста продолжается. По его словам, оно завершится только после того, как градоначальник предоставит выводы спецкомиссии о качестве проведённых работ.