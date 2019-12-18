Александр Зеленский, отец президента Украины Владимира Зеленского, объяснил, почему назвал разочаровавшихся в главе государства людей «биомассой». Он отметил, что говорил только о митингующих перед офисом украинского лидера перед саммитом «нормандской четвёрки».
По его словам, оскорбления были сказаны на эмоциях. Он отметил, что не хотел никого обидеть,
Я имел в виду только тех купленных людей, которые протестовали под офисом президента накануне парижской встречи, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, Александр Зеленский прокомментировал падение рейтингов главы государства. Он назвал разочаровавшихся в политике людей «биомассой». По его словам, умные люди понимают, что страна была доведена до бешенства.
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