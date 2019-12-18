https://static.news.ru/photo/22256100-21a4-11ea-981b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Зеленский, отец президента Украины Владимира Зеленского, объяснил, почему назвал разочаровавшихся в главе государства людей «биомассой». Он отметил, что говорил только о митингующих перед офисом украинского лидера перед саммитом «нормандской четвёрки».

По его словам, оскорбления были сказаны на эмоциях. Он отметил, что не хотел никого обидеть, передаёт «Страна.ua».

Я имел в виду только тех купленных людей, которые протестовали под офисом президента накануне парижской встречи, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Александр Зеленский прокомментировал падение рейтингов главы государства. Он назвал разочаровавшихся в политике людей «биомассой». По его словам, умные люди понимают, что страна была доведена до бешенства.