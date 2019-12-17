Разочарование в результатах правления Владимира Зеленского случилось «только у тупых» людей, которые ждут выполнения предвыборных обещаний раньше положенного срока, считает отец президента Украины Александр Зеленский. По его мнению, падению рейтинга сына способствует критика некоторых СМИ.
Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймёт, что Вова — честный человек, и желание он продемонстрировал, — заявил Зеленский-старший в интервью изданию Strana.ua, отвечая на вопрос об обещании сына поднять зарплаты учителям до четырёх тысяч долларов.
Рейтинг президента Украины упал из-за критики на некоторых телеканалах Украины, считает отец Владимира Зеленского. На вопрос же о выполнении предвыборных обещаний он заявил, что сыну «президентство до одного места».
Как ему взять эти деньги, с чего (на исполнение предвыборных обещаний. — NEWS.ru)? Да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил своё желание. Он в любой момент бросит эту фигню, — добавил отец президента.
Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент Украины Владимир Зеленский впервые дал интервью российскому телеканалу. Отрывок программы «Москва. Кремль. Путин» с украинским лидером опубликовали на странице телеканала «Россия 1» на YouTube.