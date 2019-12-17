https://static.news.ru/photo/a6029064-20c4-11ea-9e89-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разочарование в результатах правления Владимира Зеленского случилось «только у тупых» людей, которые ждут выполнения предвыборных обещаний раньше положенного срока, считает отец президента Украины Александр Зеленский. По его мнению, падению рейтинга сына способствует критика некоторых СМИ.

Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймёт, что Вова — честный человек, и желание он продемонстрировал, — заявил Зеленский-старший в интервью изданию Strana.ua, отвечая на вопрос об обещании сына поднять зарплаты учителям до четырёх тысяч долларов.

Рейтинг президента Украины упал из-за критики на некоторых телеканалах Украины, считает отец Владимира Зеленского. На вопрос же о выполнении предвыборных обещаний он заявил, что сыну «президентство до одного места».

Как ему взять эти деньги, с чего (на исполнение предвыборных обещаний. — NEWS.ru)? Да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил своё желание. Он в любой момент бросит эту фигню, — добавил отец президента.