https://static.news.ru/photo/67af6a22-20e1-11ea-9906-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Зеленский, отец действующего президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировал падение рейтингов главы государства. Он назвал разочаровавшихся в политике людей «биомассой».

По его словам, умные люди понимают, что страна была доведена до бешенства, передаёт «Страна.ua».

Какие люди разочарованы? Биомасса эта? — подчеркнул он.

Мужчина отметил, что у президента могут возникнуть проблемы с олигархом Игорем Коломойским, если бизнесмен не вернёт себе контроль над «Приватбанком».

Бедная страна, куда Коломойскому еще бабки отдавать? Вова не зависит от Коломойского. Это разговоры, грязи, сплетни, — добавил он.

Зеленский-старший сказал, что все телеканалы Украины зависимы от олигархов, и при конфликте Зеленского с Коломойским от главы государства отвернётся канал «1+1».