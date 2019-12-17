Александр Зеленский, отец действующего президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировал падение рейтингов главы государства. Он назвал разочаровавшихся в политике людей «биомассой».
По его словам, умные люди понимают, что страна была доведена до бешенства,
Какие люди разочарованы? Биомасса эта? — подчеркнул он.
Мужчина отметил, что у президента могут возникнуть проблемы с олигархом Игорем Коломойским, если бизнесмен не вернёт себе контроль над «Приватбанком».
Бедная страна, куда Коломойскому еще бабки отдавать? Вова не зависит от Коломойского. Это разговоры, грязи, сплетни, — добавил он.
Зеленский-старший сказал, что все телеканалы Украины зависимы от олигархов, и при конфликте Зеленского с Коломойским от главы государства отвернётся канал «1+1».
Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент Украины Владимир Зеленский впервые дал интервью российскому телеканалу. Отрывок программы «Москва. Кремль. Путин» с украинским лидером
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