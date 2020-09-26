Отец выжившего в Ан-26 курсанта сам трижды выживал в авиакатастрофах

https://static.news.ru/photo/cafb7396-008d-11eb-b5c8-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: Sergey Starostenko/Xinhua/Global Look Press

Отец единственного выжившего при крушении самолёта Ан-26 курсанта Вячеслава Золочевского рассказал, что сам три раза спасался при авиакатастрофах.

По словам мужчины, он работает в сфере авиации и ему удалось пережить три падения.

То, что сын выжил, это говорит о том, что он сын своего отца, — цитирует Виталия Золочевского издание «Сегодня».

По его словам, у сына переломов нет, только ушибы.

Как писал NEWS.ru, выживший в крушении Ан-26 на Украине курсант не выпрыгивал из самолёта, как сообщалось ранее. Он выжил, находясь в самолёте. По словам самого пострадавшего, он потерял на определённом этапе сознание. После того как он пришёл в себя, он покинул обломки самолёта и начал тушить пламя на своём коллеге.

Ранее мать курсанта Вячеслава Золочевского рассказала, что знает о трагедии. Самолёт должен был совершить с десяток взлётов и посадок, отрабатывая стандартную процедуру обучения. Она сообщила, что учившийся в университете ВВС имени Кожедуба Вячеслав Золочевский с нетерпением ждал этих полётов. Он позвонил ей около четырёх часов вечера, прямо перед полётом, говорил, что очень счастлив. Они должны были летать с шести до девяти.

Всего к моменту крушения самолёта курсант Золочевский успел налетать пять часов. Изначально курсанта поместили в реанимацию, у него диагностировали множественные ушибы и сотрясение мозга. В связи с улучшением состояния Золочевского перевели из реанимации в соматическое отделение, выписать курсанта хотят уже на следующей неделе.