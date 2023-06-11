Отец тренера «Манчестер Сити» Энцо Марески пропал в Стамбуле

Фото: Akin Celiktas/Global Look Press

Отец тренера «Манчестер Сити» Энцо Марески пропал в Турции во время финального матча Лиги чемпионов против «Интера», сообщает итальянская газета Corriiere della Sera. Турецкая полиция бросилась на поиски отца экс-футболиста итальянского «Ювентуса» и испанской «Севильи».

По информации издания, отец Марески исчез в день игры.

Позднее издание сообщило, что мужчину все же удалось найти. На поиски ушло несколько часов. Где мужчину нашли и куда он пропал не сообщается.

10 июня английский футбольный клуб «Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира миланский «Интер» со счетом 1:0. Встреча проходила в турецком Стамбуле. Организаторы турнира опубликовали в Twitter снимок с гравировкой названия клуба на кубке.

Единственный гол забил Родри на 68-й минуте. «Манчестер Сити» в завершившемся сезоне завоевал три трофея: помимо ЛЧ клуб выиграл чемпионат и Кубок Англии.

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