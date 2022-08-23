Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал, где служила дочь Отец подозреваемой в убийстве Дугиной: дочь служила в ВСУ, но не в «Азове»

Украинка Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, служила в вооруженных силах Украины, заявил ее отец. Однако она не имела отношения к батальону «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена), отметил он в беседе с РИА Новости.

Она служила не в «Азове», в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла, — пояснил мужчина.

По его словам, дочь оставила службу в армии по состоянию здоровья.

Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли, — уточнил он.

Ранее стало известно, что отец Натальи Вовк рассказал о последнем звонке от дочери. Она звонила ему за несколько дней до преступления, сказала, что она якобы находится в Прибалтике. Мужчина понятия не имеет, как дочь оказалась в России.

Дарья Дугина погибла 20 августа в Одинцовском районе Московской области. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на автомобиле, который взорвался через 10 минут после начала движения. Следствие выяснило, что причиной взрыва стало СВУ, заложенное под капот машины.