https://static.news.ru/photo/41ceea0c-58af-11ea-bb34-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и её муж принц Гарри оскорбили королеву Великобритании и народ страны, считает отец женщины Томас Маркл. Его возмутил комментарий супругов об использовании бренда Sussex Royal.

По его словам, члены королевской семьи не имели права использовать это слово и говорить подобным образом с монархом, передаёт Daily Mail.

Меган и Гарри меня сейчас очень возмущают, — подчеркнул он.

Мужчина считает, что Меган сначала разорвала отношения с ним, потом с другими родственниками, а затем и с британской семьёй.

Накануне Меган и Гарри ответили на запрет на использование торговой марки Sussex Royal. Они заявили, что правительство Великобритании и королева не могут заставить их прекратить демонстрировать этот знак за границей.

Как писал NEWS.ru, после длительных и сложных переговоров Елизавета II и её приближённые согласились, что пара не может употреблять слово «королевский» в названии своего товарного знака.