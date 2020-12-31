Отец британского премьера Джонсона готовится стать гражданином Франции

https://static.news.ru/photo/5a6c6fa4-4b6f-11eb-a895-fa163e074e61_660.jpg Стэнли Джонсон Фото: Brett Cove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стэнли Джонсон, отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, на фоне завершения переходного периода после выхода страны из состава Евросоюза заявил, что проходит необходимые процедуры для получения французского гражданства.

Ранее в Sunday Times появилась информация о том, что Джонсон-старший собирается стать гражданином Франции, чтобы сохранить связи семьи с Европой. Получить новый паспорт отец премьера рассчитывал после разрешения ситуации с оформлением сделки по Brexit. Мать Стэнли Джонсона родилась во Франции.

Вопрос не в том, чтобы стать французом. Если я правильно понимаю, я француз. Моя мать родилась во Франции, её мать была полностью француженкой, и её дед — тоже. Так что для меня вопрос состоит в том, чтобы вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует, — сказал по-французски Джонсон-старший радиостанции RTL.

Отец премьера подчеркнул, что всегда будет прежде всего европейцем. Он указал, что понятие Европы включает в себя нечто большее, чем общий рынок и Евросоюз.

Стэнли Джонсон работал в Еврокомиссии, а в 1979–1984 годах был членом Европарламента.

Накануне, 30 декабря, Борис Джонсон подписал с Европейским союзом соглашение о торговле с объединением после выхода Соединённого Королевства из состава ЕС, передавал NEWS.ru.