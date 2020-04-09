Отец Бориса Джонсона поблагодарил врачей за помощь сыну

https://static.news.ru/photo/ac81979c-7b04-11ea-8771-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Xinhua/Global Look Press

Британскому премьеру Борису Джонсону понадобится время, чтобы прийти в себя и вернуться к работе после заражения коронавирусом. Об этом заявил отец политика Стэнли Джонсон.

По словам мужчины, угроза здоровью премьера пока остаётся. Джонсон находится в обычной палате, врачи пристально следят за его состоянием.

Я благодарен от лица семьи, семьи Бориса, моей семьи, родственников и, конечно, благодарен за огромную поддержку и выдающуюся работу Национальной службы здравоохранения, — заявил Стэнли Джонсон в беседе с BBC.

Он отметил, что борьба его сына с COVID-19 помогла британцам понять всю серьёзность пандемии.

Борис Джонсон несколько дней провёл в реанимации, премьер находится в отличном настроении, писал NEWS.ru.