Отец Бориса Джонсона поблагодарил врачей за помощь сыну

Британскому премьеру Борису Джонсону понадобится время, чтобы прийти в себя и вернуться к работе после заражения коронавирусом. Об этом заявил отец политика Стэнли Джонсон.
По словам мужчины, угроза здоровью премьера пока остаётся. Джонсон находится в обычной палате, врачи пристально следят за его состоянием.
Я благодарен от лица семьи, семьи Бориса, моей семьи, родственников и, конечно, благодарен за огромную поддержку и выдающуюся работу Национальной службы здравоохранения, — заявил Стэнли Джонсон в беседе с BBC.
Он отметил, что борьба его сына с COVID-19 помогла британцам понять всю серьёзность пандемии.
Борис Джонсон несколько дней провёл в реанимации, премьер находится в отличном настроении, писал NEWS.ru.
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