https://static.news.ru/photo/6514fdea-e30b-11e9-b466-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotogramma/Ropi

Джон Шиптон, отец основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, рассказал, что его сын содержится в тюрьме в мучительных условиях.

По словам Шиптона, Ассанж дрожал и нервничал при их встрече в августе, очень заметно потерял в весе, и было видно, что он страдает как психологически, так и физически.

Он подвергается всевозможным истязаниям, — цитирует мужчину Independent .

Ассанж подчеркнул, что единственными правонарушителями в данной ситуации являются, как он считает, британская власть и Королевская прокурорская служба.

Как писал News.ru ранее, адвокат Карлос Поведа, представляющий интересы Джулиана Ассанжа, сообщил, что его подзащитный стал чувствовать себя хуже. Как рассказал Поведа, Ассанж находится в изоляции 23 часа в сутки и сильно похудел, у него начались серьёзные проблемы со здоровьем.