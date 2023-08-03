Отдых за границей обернулся для депутата Рады обысками и угрозой тюрьмы «Страна.ua» сообщило об обысках у депутата Рады Дубинского из-за отдыха за границей

Фото: t.me/SBUkr

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований нагрянули с обысками к одному из депутатов Рады, проверяя законность его выезда за границу в период военного положения, сообщили в Telegram-канале СБУ. Нардепу, имя которого не называется, грозит до шести лет тюрьмы. По данным украинского издания «Страна.ua», обыски проводят у депутата Александра Дубинского, ранее исключенного из фракции «Слуги народа».

По данным следствия, народный избранник уехал за пределы нашего государства под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранный медучреждение. При этом отец нардепа уезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно — без фактического сопровождения парламентария, — указано в сообщении пресс-службы СБУ.

Украинские правоохранители также расследуют факты подписания депутатом официальных документов во время его пребывания за границей, указали в СБУ. Против нардепа начато уголовное производство по статьям о служебном подлоге и несанкционированных действиях с информацией, ему грозит до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

2 августа Дубинский предрек «тотальную» мобилизацию на Украине, которая, по его словам, может начаться зимой. Нардеп высказал мнение, что в первоочередном порядке ряды ВСУ должны пополнить украинские политики, в том числе действующие и бывшие сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского, такие как Михаил Подоляк и Алексей Арестович.