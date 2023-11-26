«Отдали, что могли»: в Британии рассказали, к чему привела поддержка Киева Глен Грант: западные партнеры отдали Киеву все запасы вооружения

Фото: МО Украины

Все западные партнеры Украины, кроме США, отдали Киеву все запасы вооружения, заявил бывший британский офицер Глен Грант каналу «Эспрессо». По мнению экс-военнослужащего, лишь Вашингтон все еще обладает серьезными запасами вооружения, но по каким-то своим причинам не спешит передавать его Киеву.

Все страны, кроме Соединенных Штатов, уже отдали все, что могли. Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и все еще ожидает поступления нового, — заявил Грант.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский конфликт оставил США ни с чем. По его словам, военные запасы Вашингтона практически истощены, а «война на Украине проиграна». Также Макгрегор подчеркнул, что украинская армия находится на грани развала из-за высокого уровня дезертирства среди военных. Командиры сдают в плен целые подразделения из-за невозможности эвакуации раненых, отметил аналитик.

Ранее политолог Дмитрий Леви высказал мнение, что поддержка Украины со стороны США в 2024 году, вероятнее всего, сократится. Он добавил, что в связи с этим Киев будет возлагать большие надежды на Европу, однако ее ресурсы также не безграничны.