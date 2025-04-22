Отца и сына вместе с машиной засосало в воронку из-за аномальных дождей В Италии отец и сын провалились в реку с машиной из-за воронки на мосту

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Отец и сын вместе с автомобилем провалились в воронку, которая возникла посреди моста в Италии, пишет Corriere della Sera. По данным источника, образовавшаяся яма поглотила машину целиком и они упали в реку. В автомобиле находились 64-летний Леоне Нардон и 21-летний Франческо Нардон.

Отмечается, что в день происшествия в коммуне Вальданьо шли аномальные дожди. Предположительно, отец и сын покинули дом, чтобы помочь пострадавшим от непогоды. Позднее родственники Леоне и Франческо сообщили об их пропаже, заметив, что мужчины не вернулись к двум часам ночи. Полиция взялась за поиски.

Наутро после трагедии специалисты обнаружили останки Леоне, которые находились в русле реки Агно примерно в 10 километрах от места обрушения моста. Сына нашли запутавшимся в растительности. Неподалеку затонул их автомобиль.

Оказалось, что Франческо играл на трубе в группе Cornedo Vicentino, название которой родилось благодаря одноименной провинции. После трагедии группа выпустила в его честь трибьют.

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