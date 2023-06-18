«Отберем у России»: в Киеве рассказали, чем планируют платить по долгам Советник Зеленского Устенко: Киев погасит госдолги средствами, которые «отберет» у России

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Украина намерена погасить часть своего государственного долга за счет арестованных российских активов, а также того, что власти сумеют «отобрать» у России. Такие планы озвучил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире всеукраинского телемарафона. Он также отметил, что по окончании конфликта на Украине будет проведена «кредиторская конференция», в рамках которой будет решаться вопрос, что делать с государственным долгом страны.

Мы сейчас не платим по нашим займам... Не забывайте, что у России арестовано $350 млрд их золотовалютных резервов и $150 млрд их денег номенклатуры, а долгов у нас в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать. И экономика Украины будет расти, и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ, — сказал Устенко.

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил, что государственный долг Украины в настоящее время превышает $124 млрд. При этом некоторое время назад правительство согласовало указ президента Украины о конфискации имущества и активов РФ на территории страны. Речь идет о 903 объектах, вырученные средства предполагается направить на оборону и восстановление Украины.

После начала спецоперации России на Украине Запад, в числе прочих ограничительных мер, заморозил порядка половины золотовалютных запасов государства на сумму около $300 млрд.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Европейский центральный банк предостерег Еврокомиссию от перенаправления выплат по облигациям ЦБ России для помощи Киеву. В ЕЦБ считают, что в противном случае доверие к евро будет подорвано.

До этого западные СМИ писали, что законы ЕС позволяют инвестировать замороженные активы и использовать полученные доходы для помощи Украине. При этом они делают оговорку, что сначала следует установить точный размер активов, которые принадлежат Центробанку РФ, а также других российских заблокированных средств.