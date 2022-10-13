От зерновой сделки к теракту на Крымском мосту

Фото: vk.com/myfeo_ru

Итак, ФСБ не просто назвала главных организаторов взрыва на Крымском мосту, но и проследила полный маршрут пресловутых, неоднократно перегруженных палет с пленкой. Однако когда стало известно, что, скорее всего, взрывчатка была загружена не в Болгарии, которая поспешила откреститься от теракта, а в порту пока еще не вольного города Одессы, возникло сразу несколько ассоциаций, связанных с долговременной игрой наших противников.

Изначально ясно: для того чтобы замаскированная взрывчатка была доставлена через акваторию Черного моря из Одессы в болгарский город Руса, на «самом синем море» должно быть обеспечено стабильное и безопасное судоходство. Однако, как мы помним, с самого начала СВО украинские власти поспешили наводнить акватории у Одессы и Черноморска (бывшего Ильичевска) минами еще советского производства. С нашего вооружения они уже были давно сняты.

Киевские власти мотивировали такое свое поспешное минирование тем, что они крайне опасались российского десанта с моря. Вскоре многие мины были сорваны с якорей и растеклись по всему морю, но это никого особо не смущало. Более того, началась известная западная кампания по вывозу через эти порты украинских пшеницы и кукурузы. Вдруг оказалось, что из-за «российской агрессии» половина Африки рискует почить голодной смертью. В ход пошли слезливые фотки с истощенными лицами детей зоны Сахеля. Публикации европейских медиа просто сочились сочувствием к жителям беднейших стран, лишенным куска хлеба, а значит, и жизненных перспектив.

Так появилась так называемая зерновая сделка. Россия, опять-таки в качестве жеста доброй воли, отвела от оставшегося украинского черноморского побережья свои военные корабли, акватории худо-бедно поспешно разминировали. И Украина получила возможность беспрепятственно вывозить свое зерно. Вот только очень скоро выяснилось, что сухогрузы с местной кукурузой отправились не в порты развивающихся стран, которым так показным образом сочувствовали, а прямиком в европейские государства, коим надо было компенсировать потери от летней засухи.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look press

Но и это еще не все. Тут же забыли об обязательстве не препятствовать уже экспорту зерна и удобрений из России. А ведь общая сделка была заключена под эгидой Объединенных Наций.

Но самые примечательное последствие той сделки трагически раскрылось на наших глазах. Ведь изначально было большое подозрение, что в трюмах судов, которые придут в украинские порты за грузом зерна, могут оказаться современные западные вооружения. Но в реальности свободная навигация, как теперь видим, была использована Главным разведуправлением Минобороны Украины для проведения весьма сложной операции по подготовке взрыва Крымского моста.

Нет, конечно, ГУР могло разработать и другой маршрут доставки взрывчатки. Например — через ту же Эстонию, но тогда путь грузовика по российской территории был бы куда длиннее, перегрузка «товара» для путания следов была бы затруднена, а значит, риск срыва продуманного теракта оказался бы куда выше. А так, вероятно, под видом вывоза того же пресловутого зерна или жмыха, которого, может, уже в закромах и не осталось, поскольку экспорт шел и через польские порты, и по Дунаю, в Болгарию доставили замаскированную взрывчатку.

Не исключено, что с течением времени вскроются и другие сюрпризы такой «зерновой навигации». Тем более что на нашем черноморском побережье, в Краснодарском крае и вскрывается разветвленная украинская шпионская сеть, которую нужно было поддерживать. А для России еще один урок по поводу заключения договоров с политическими игроками. Впрочем, далеко не первый.

Кстати, досмотр кораблей должен был производиться в нейтральных водах. Интересно понять, эта операция производилась столь же тщательно, как проверка грузов при въезде на Крымский мост?