Уволенный глава СБУ Харьковской области потребовал извинений от Зеленского

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Уволенный глава Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием опровергнуть информацию о бездеятельности службы и извиниться перед личным составом.

Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездеятельности руководства Управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет высокие результаты деятельности среди других структур, — написал он в социальной сети.

Дудин отметил, что единственное, за что его можно наказать, — только за то, что 24 февраля он выдал людям оружие.

Вместе с тем считаю, что если бы я этого не сделал, Харьков был бы оккупирован. В отношении любых других обвинений я согласен на прохождение исследования с задействованием полиграфа или любых других опросов. Более того, учитывая, что вы публично обнародовали информацию в отношении меня, предлагаю любой публичный формат, — написал экс-глава службы.

Зеленский ранее уволил главу СБУ в Харьковской области Романа Дудина за провальную оборону города в первые дни специальной военной операции РФ. Украинский лидер отметил, что Дудин не смог обеспечить защиту территории, «думая только о себе лично». Зеленский подчеркнул, что мотивы сотрудника спецслужб выяснят правоохранительные органы.