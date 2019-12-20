https://static.news.ru/photo/2a800622-2319-11ea-bef2-fa163e074e61_660.jpg Йоханнес Хан Фото: Manfred Siebinger/www.imago-images.de/Global Look Press

Новый еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан потребовал от немецкого правительства принимать больше участия в финансовом планировании Евросоюза.

По его словам, ФРГ будет вынуждена каждый год перечислять в бюджет ЕС примерно на €6,3 больше, чем сейчас, в случае утверждения нормы в 1,11% от ВВП.

Я думаю, это выполнимо — федеральный бюджет ФРГ также увеличился за последние семь лет, — заявил он.

При этом Хан отметил, что ВВП Германии получает почти 6% за счёт европейского внутреннего рынка, поэтому увеличение выплат на чуть более 1% «сравнительно невелико».

Еврокомиссар добавил, что во второй половине будущего года ФРГ станет председателем ЕС и будет нести «дополнительную ответственность», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что совет Евросоюза принял решение о пролонгировании секторальных санкций в отношении России. Новый этап, как и предыдущие, рассчитан на полгода. Предыдущий срок действия экономических ограничений истекал 31 января 2020 года.