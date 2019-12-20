Новый еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан потребовал от немецкого правительства принимать больше участия в финансовом планировании Евросоюза.
По его словам, ФРГ будет вынуждена каждый год перечислять в бюджет ЕС примерно на €6,3 больше, чем сейчас, в случае утверждения нормы в 1,11% от ВВП.
Я думаю, это выполнимо — федеральный бюджет ФРГ также увеличился за последние семь лет, — заявил он.
При этом Хан отметил, что ВВП Германии получает почти 6% за счёт европейского внутреннего рынка, поэтому увеличение выплат на чуть более 1% «сравнительно невелико».
Еврокомиссар добавил, что во второй половине будущего года ФРГ станет председателем ЕС и будет нести «дополнительную ответственность»,
Ранее NEWS.ru писал, что совет Евросоюза принял решение о пролонгировании секторальных санкций в отношении России. Новый этап, как и предыдущие, рассчитан на полгода. Предыдущий срок действия экономических ограничений истекал 31 января 2020 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен