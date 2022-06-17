От бельгийских мечетей потребовали отказаться от турецкой господдержки

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От новых бельгийских мечетей требуют отказаться от турецкой господдержки и финансирования, сообщает EADaily. По мнению фламандского министра Барта Сомерса, они должны быть свободны от влияния турецкого государственного управления по делам религий Diyanet, чтобы получить признание в регионе.

Мы не можем смириться с тем, что религия ставится на службу иностранным интересам, и мы подчёркиваем, что мечети должны держаться подальше от иностранного влияния, если они хотят сохранить свое государственное признание, — заявил он.

Также министр отметил, что живущие во Фландрии мусульмане — полноправные граждане общества, так что важно восстановить доверие и снова признавать исламские религиозные общины.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что западные страны не вызывают доверия. Он раскритиковал Грецию, которая размещает на своей территории американские базы, оправдывая это желанием обезопасить себя от России.

До этого Анкара поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО. В числе главных требований — поддержка Турции в борьбе с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).