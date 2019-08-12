https://static.news.ru/photo/b350a232-bd24-11e9-85e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Осы помогли полицейским из немецкого города Ольденбург в Нижней Саксонии задержать пытавшегося сбежать преступника.

Утром 12 августа стражи порядка пришли арестовать и транспортировать в тюрьму 32-летнего мужчину, который проживает на втором этаже многоквартирного дома. Когда нарушитель увидел на пороге квартиры полицию, то попытался убежать через балкон. Приземлился он прямо на осиное гнездо, из которого вылетели разъярённые насекомые и начали кусать немца. Услышав крики, полицейские нашли и схватили злоумышленника, несмотря на то, что осы покусали и их, сообщает издание Presse Portal .

Как ранее писал News.ru, эстонские пограничники столкнулись с нестандартной ситуацией. Сотрудникам пограничной службы пришлось экстренно перенаправить поток пешеходов, идущих из эстонской Нарвы в российский Ивангород и обратно по мосту «Дружба». Причиной тому стал рой пчёл, обнаруженный на одном из столбов, который находится прямо на пограничном переходе.