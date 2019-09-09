https://static.news.ru/photo/faf45520-d318-11e9-9826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский журналист Роман Сущенко не сможет посещать Россию в течение 20 лет, рассказал его адвокат Марк Фейгин. 7 сентября репортёра освободили в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.

О запрете на поездки в РФ мужчина узнал ещё в СИЗО «Лефортово». Его задержали 3 октября 2016 года при проведении спецоперации по сбору секретной информации о работе Вооружённых сил РФ и Росгвардии, пишет « Укринформ ». Позже его приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж.

Обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После процедуры лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.

Ранее News.ru сообщал, что глава Незалежной поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа обмена заключёнными между Киевом и Москвой. Помощник Зеленского Андрей Ермак уточнил, что работа, в том числе на уровне государств, идёт ежедневно.