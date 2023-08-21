Освобожденный в рамках обмена пленными командир «Азова» вернулся на фронт Освобожденный командир «Азова» Прокопенко вернулся на фронт

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Денис Прокопенко

Один из командиров батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денис Прокопенко вернулся на передовую, сообщило украинское издание «Страна.ua». Он был освобожден в начале июля в рамках обмена пленными.

Освобожденный из плена командир «Азова» Денис Прокопенко снова на фронте. Он присутствовал на встрече с главой МВД Игорем Клименко, который прибыл на один из участков фронта, — говорится в публикации.

Ранее представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович сообщал, что бойцы нацбатальона «Азов» уже принимают участие в боевых действиях. Решение отправить их на передовую идет вразрез с договоренностями об освобождении.

Командующий Нацгвардии Александр Пивненко при этом сообщал, что «азовцы» вернутся на передовую в зависимости от обстановки. Он добавил, что они примут участие в боевых действиях в конце августа.

Военный корреспондент Евгений Поддубный в июле сообщал, что российские силы ликвидировали двух участников батальона «Азов» в зоне проведения спецоперации. Речь идет о Давиде Гасимове и Игоре Андрухове. Первый был замечен в Буче, а второй участвовал в боях за Донецкий аэропорт, уточнил военкор.